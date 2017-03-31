沪综指小幅收升终结四连跌 银行、电力股等成推动反弹主力

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京3月31日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，结束四连跌。分析师指出，军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看，大盘目前处于震荡箱体的底部区域，大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。
沪综指.SSEC收报3,222.51点，涨12.27点或0.38%，本周该指数累计下跌1.44%，本月该指数累计下跌0.59%，本季度该指数累计上升3.83%，今日上海A股成交2,138亿元人民币，上日为2,653亿元。
“市场经过连续、快速下跌之后，部分技术指标处于超卖或短期底背离状态，大盘在修复过程中出现技术性反抽。”国盛证券分析师刘旻指出。
他表示，虽然短线投资者看空气氛深厚，但本周前几个交易日沪股通和深股通却仍为净买入状态，这表明海外资金仍然看好市场中期行情，海外资金的流入有助于改善投资者对市场的悲观情绪。
他并认为，由于周五在时间点上不仅是月末也是季末，在资金面上相对较为紧张，不利于大盘反弹。另外市场缺少热点，多方难以凝聚力量，也抑制了市场的反弹。因此今日小幅反弹属于技术性反抽，市场出现中线上扬仍需要时间酝酿。
上证银行股指数收涨0.91%，华银电力(600744.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,456.05点，涨0.56%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,450.4点，涨0.57%，成交13,610手。沪股通和深股通分别净卖出1.52亿元和净买入0.25亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。