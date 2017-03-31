沪综指小幅收升终结四连跌 银行、电力股等成推动反弹主力

路透北京3月31日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，结束四连跌。分析师指出，军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看，大盘目前处于震荡箱体的底部区域，大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。

沪综指.SSEC收报3,222.51点，涨12.27点或0.38%，本周该指数累计下跌1.44%，本月该指数累计下跌0.59%，本季度该指数累计上升3.83%，今日上海A股成交2,138亿元人民币，上日为2,653亿元。

“市场经过连续、快速下跌之后，部分技术指标处于超卖或短期底背离状态，大盘在修复过程中出现技术性反抽。”国盛证券分析师刘旻指出。

他表示，虽然短线投资者看空气氛深厚，但本周前几个交易日沪股通和深股通却仍为净买入状态，这表明海外资金仍然看好市场中期行情，海外资金的流入有助于改善投资者对市场的悲观情绪。

他并认为，由于周五在时间点上不仅是月末也是季末，在资金面上相对较为紧张，不利于大盘反弹。另外市场缺少热点，多方难以凝聚力量，也抑制了市场的反弹。因此今日小幅反弹属于技术性反抽，市场出现中线上扬仍需要时间酝酿。

上证银行股指数收涨0.91%，华银电力(600744.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,456.05点，涨0.56%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,450.4点，涨0.57%，成交13,610手。沪股通和深股通分别净卖出1.52亿元和净买入0.25亿元。（完）