沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落

路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。

沪综指.SSEC收报3,222.17点，跌23.90点或0.74%，今日上海A股成交2,270亿元人民币，上日为2,239亿元。

“雄安新区主题及其推动的建材、地产等相关板块都走在跌幅榜的前列，因为此前主题效应推动的品种连续上涨，获利盘集中的显现，累积了较大的抛压。”首创证券分析师邵帅表示。

他认为，上周沪综指冲击3,300点整数关口，未得到量能持续的配合，市场选择向下寻求支撑以确认阶段性底部。今日大盘在下探至3,200点附近出现一定支撑，料多空双方或在此区域反复争夺。同时近日大批量股票出现跌停现象，对市场情绪造成一定负面影响。

中国经济春意盎然，一季度GDP增速创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。

上证银行股指数收涨0.04%，交通银行(601328.SS)收涨0.16%，河北宣工(000923.SZ)、华夏幸福(600340.SS)等多个雄安概念股收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,479.94点，跌0.19%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,472.4点，跌0.18%，成交15,781手。（完）