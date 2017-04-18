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中国财经 | 2017年 4月 18日 星期二 15:11 BJT

沪综指收创逾两个月新低 金融板块拖累大盘震荡下行

路透北京4月18日 - 中国股市沪综指周二收创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘承接昨日跌势，低开后窄幅震荡，尾盘出现小幅跳水。雄安新区概念炒作持续消耗市场存量资金，而受银行监管加强影响，今日银行、保险及券商等金融股遭受一定抛压对大盘造成拖累，市场整体处于震荡走跌趋势中。

沪综指.SSEC收报3,196.71点，跌25.46点或0.79%，此前收盘低点为2017年2月10日的3,196.70点；今日上海A股成交2,117亿元人民币，上日为2,270亿元。

“市场热点不多，随着炒作热潮的退却，市场参与各方将渐趋谨慎，个股估值压力会逐渐显现，市场将呈震荡下行态势。”财富证券策略分析师李孔逸表示。

他指出，从盘面看，雄安概念股分化严重，“一带一路”概念股相对强势，家电、食品饮料和建筑等涨幅居前，但监管政策陆续出台对银行业的累积效应开始逐渐显现，今日金融板块下跌对指数形成拖累。建议投资者降低仓位，谨慎为上。

上证银行股指数收跌1.41%，中信银行(601998.SS)收跌2.34%，中国太保(601601.SS)收跌3.5%，中国银河(601881.SS)收跌3.18%。

沪深300指数.CSI300收报3,462.74点，跌0.49%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,462.6点，跌0.18%，成交13,572手。沪股通和深股通分别净卖出5.27亿元和净买入6.49亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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