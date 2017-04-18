沪综指收创逾两个月新低 金融板块拖累大盘震荡下行

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京4月18日 - 中国股市沪综指周二收创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘承接昨日跌势，低开后窄幅震荡，尾盘出现小幅跳水。雄安新区概念炒作持续消耗市场存量资金，而受银行监管加强影响，今日银行、保险及券商等金融股遭受一定抛压对大盘造成拖累，市场整体处于震荡走跌趋势中。
沪综指.SSEC收报3,196.71点，跌25.46点或0.79%，此前收盘低点为2017年2月10日的3,196.70点；今日上海A股成交2,117亿元人民币，上日为2,270亿元。
“市场热点不多，随着炒作热潮的退却，市场参与各方将渐趋谨慎，个股估值压力会逐渐显现，市场将呈震荡下行态势。”财富证券策略分析师李孔逸表示。
他指出，从盘面看，雄安概念股分化严重，“一带一路”概念股相对强势，家电、食品饮料和建筑等涨幅居前，但监管政策陆续出台对银行业的累积效应开始逐渐显现，今日金融板块下跌对指数形成拖累。建议投资者降低仓位，谨慎为上。
上证银行股指数收跌1.41%，中信银行(601998.SS)收跌2.34%，中国太保(601601.SS)收跌3.5%，中国银河(601881.SS)收跌3.18%。
沪深300指数.CSI300收报3,462.74点，跌0.49%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,462.6点，跌0.18%，成交13,572手。沪股通和深股通分别净卖出5.27亿元和净买入6.49亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。