沪综指收创逾两个月新低 金融板块拖累大盘震荡下行

路透北京4月18日 - 中国股市沪综指周二收创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘承接昨日跌势，低开后窄幅震荡，尾盘出现小幅跳水。雄安新区概念炒作持续消耗市场存量资金，而受银行监管加强影响，今日银行、保险及券商等金融股遭受一定抛压对大盘造成拖累，市场整体处于震荡走跌趋势中。

沪综指.SSEC收报3,196.71点，跌25.46点或0.79%，此前收盘低点为2017年2月10日的3,196.70点；今日上海A股成交2,117亿元人民币，上日为2,270亿元。

他指出，从盘面看，雄安概念股分化严重，“一带一路”概念股相对强势，家电、食品饮料和建筑等涨幅居前，但监管政策陆续出台对银行业的累积效应开始逐渐显现，今日金融板块下跌对指数形成拖累。建议投资者降低仓位，谨慎为上。