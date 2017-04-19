沪综指再收创逾两个月新低 利空因素汇集令短期风险集中释放

路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。

沪综指.SSEC收报3,170.69点，跌26.02点或0.81%，此前收盘低点为2017年2月8日的3,166.98点；今日上海A股成交2,255亿元人民币，上日为2,117亿元。

“做空动力应该是多方面，做空能量没有充分释放完，市场还在进一步寻找短期支撑。”新时代证券分析师孙卫党称。

他指出，本轮行情主要推动力为年报披露期的业绩预期，目前年报披露接近尾声，多数公司的业绩增长预期已在前期股价中得以体现，市场缺乏进一步上攻动力。加之雄安概念股退潮后，市场缺乏热点，金融监管加强令投资者风险偏好有所降低，大盘有内在调整要求。

他分析称，中期来看，市场技术指标已现调整要求，现在个股的做空能量仍较大。短期股指接连跳空，市场出现一定恐慌情绪，不过在市场调整过程中，有业绩和基本面支撑的个股走势相对稳健。

厦工股份(600815.SS)、王子新材(002735.SZ)等近30家个股跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,445.88点，跌0.49%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,440点，跌0.89%，成交15,082手。沪股通和深股通分别净买入4.51亿元和净买入7.75亿元。（完）