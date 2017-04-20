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中国财经 | 2017年 4月 20日 星期四 15:18 BJT

沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整

路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。

沪综指.SSEC收报3,172.10点，涨1.41点或0.04%，今日上海A股成交2,199亿元人民币，上日为2,255亿元。

“前期金融监管对银行委外理财各方面去杠杆，短期赎回压力确实比较大，体现出来市场短期可能还得消化消化。”国都证券分析师肖世俊称。

他指出，短期大盘经过快速下跌后，赎回资金的挤出效应或阶段性告一段落。不过政策预期造成的短期冲击虽可能已经度过，但后期仍将有资金逐渐离场，资金撤离将是个缓慢的过程，赎回压力的持续影响将使得大盘反弹难度加大。另外国际局势近期略有缓和，料不会对市场造成太大扰动。

今日生物医药、食品饮料板块涨幅居前，马应龙(600993.SS)涨停报收；天坛生物(600161.SS)收涨7.3%；前期热门板块雄安新区概念股整体大幅下跌，保变电气(600550.SS)跌停报收，廊坊发展(600149.SS)收跌9.34%。

沪深300指数.CSI300收报3,461.55点，涨0.45%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,458.6点，涨0.48%，成交10,235手。沪股通和深股通分别净买入9.3亿元和净买入8.19亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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