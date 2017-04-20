沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
沪综指.SSEC收报3,172.10点，涨1.41点或0.04%，今日上海A股成交2,199亿元人民币，上日为2,255亿元。
“前期金融监管对银行委外理财各方面去杠杆，短期赎回压力确实比较大，体现出来市场短期可能还得消化消化。”国都证券分析师肖世俊称。
他指出，短期大盘经过快速下跌后，赎回资金的挤出效应或阶段性告一段落。不过政策预期造成的短期冲击虽可能已经度过，但后期仍将有资金逐渐离场，资金撤离将是个缓慢的过程，赎回压力的持续影响将使得大盘反弹难度加大。另外国际局势近期略有缓和，料不会对市场造成太大扰动。
今日生物医药、食品饮料板块涨幅居前，马应龙(600993.SS)涨停报收；天坛生物(600161.SS)收涨7.3%；前期热门板块雄安新区概念股整体大幅下跌，保变电气(600550.SS)跌停报收，廊坊发展(600149.SS)收跌9.34%。
沪深300指数.CSI300收报3,461.55点，涨0.45%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,458.6点，涨0.48%，成交10,235手。沪股通和深股通分别净买入9.3亿元和净买入8.19亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。