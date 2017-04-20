沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整

路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。

沪综指.SSEC收报3,172.10点，涨1.41点或0.04%，今日上海A股成交2,199亿元人民币，上日为2,255亿元。

他指出，短期大盘经过快速下跌后，赎回资金的挤出效应或阶段性告一段落。不过政策预期造成的短期冲击虽可能已经度过，但后期仍将有资金逐渐离场，资金撤离将是个缓慢的过程，赎回压力的持续影响将使得大盘反弹难度加大。另外国际局势近期略有缓和，料不会对市场造成太大扰动。