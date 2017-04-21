沪综指缩量近收平 市场热点散乱金融股再度护盘

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周五缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。
沪综指.SSEC收报3,173.15点，涨1.05点或0.03%，该指数全周累计下跌2.25%；今日上海A股成交1,840亿元人民币，较上日2,199亿元减逾一成半。
“今日市场成交量明显萎缩，表明经过系统性下跌之后，投资者心态十分谨慎，预计这种心态短期内难以改善，但同时也表明空方作空能量有所衰退。”国盛证券分析师刘旻称。
他指出，年报和一季报的披露接近尾声，投资者出现对业绩“地雷股”的担心，多选择持币观望，这也使市场难以出现大幅反弹。从技术上看，周五的震荡整理走势是对前期持续性下跌的技术性修整，但今日全天热点散乱，这不利于出现反弹。
上证银行股指数收涨1.14%，中国银行(601988.SS)收涨0.85%、农业银行(601288.SS)收涨0.92%，雄安概念股冀东装备(000856.SZ)收报跌停，华夏幸福(600340.SS)收跌5.8%。
沪深300指数.CSI300收报3,466.79点，涨0.15%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,441.2点，涨0.05%，成交14,686手。沪股通和深股通分别净买入0.81亿元和净买入6.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。