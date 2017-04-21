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中国财经 | 2017年 4月 21日 星期五 15:28 BJT

沪综指缩量近收平 市场热点散乱金融股再度护盘

路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周五缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。

沪综指.SSEC收报3,173.15点，涨1.05点或0.03%，该指数全周累计下跌2.25%；今日上海A股成交1,840亿元人民币，较上日2,199亿元减逾一成半。

“今日市场成交量明显萎缩，表明经过系统性下跌之后，投资者心态十分谨慎，预计这种心态短期内难以改善，但同时也表明空方作空能量有所衰退。”国盛证券分析师刘旻称。

他指出，年报和一季报的披露接近尾声，投资者出现对业绩“地雷股”的担心，多选择持币观望，这也使市场难以出现大幅反弹。从技术上看，周五的震荡整理走势是对前期持续性下跌的技术性修整，但今日全天热点散乱，这不利于出现反弹。

上证银行股指数收涨1.14%，中国银行(601988.SS)收涨0.85%、农业银行(601288.SS)收涨0.92%，雄安概念股冀东装备(000856.SZ)收报跌停，华夏幸福(600340.SS)收跌5.8%。

沪深300指数.CSI300收报3,466.79点，涨0.15%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,441.2点，涨0.05%，成交14,686手。沪股通和深股通分别净买入0.81亿元和净买入6.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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