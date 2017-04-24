沪综指收跌1.4%至逾三个月新低，不确定性风险加大避险情绪升温

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。
沪综指.SSEC收报3,129.53点，跌43.62点或1.37%，创近四个半月最大单日跌幅，此前收盘低点为2017年1月20日的3,123.14点；今日上海A股成交1,977亿元人民币，上日1,840亿元。
“刚开始的时候好像还没那么悲观，但突然之间就跌下来了。最近这段时间市场一旦反应过度，就会稀里哗啦的往下砸。”信达证券策略分析师谷永涛称，“今天可能就是大家觉得真是炒无可炒了”。
他并指出，目前影响市场的宏观、外盘，监管等因素，此前市场均有所反应，在国内经济较为稳健的背景下，大盘继续大幅下行的风险不大。不过短期市场热点悉数轮动后，缺乏进一步上攻的动能，不确定性风险加大后，避险情绪升温导致市场反应过度。
瑞银证券中国策略分析师高挺发布研报称，监管层加大对次新股和高送转炒作的惩罚力度，并且限制雄安主题炒作，对游资的获利方式料将产生较大的负面警示效果，降低市场的整体风险偏好。同时银行开始清理委外，部分打新基金可能受限，边际影响市场资金供应。如果金融监管继续升级，市场风险偏好或将继续下降。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
新疆城建(600545.SS)等两市逾60家股票跌停，贵州茅台(600519.SS)收跌0.49%，上证银行股指数收涨0.01%。
沪深300指数.CSI300收报3,431.26点，跌1.02%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,408.2点，跌0.88%，成交16,700手。沪股通和深股通分别净买入0.5亿元和净买入4.17亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。