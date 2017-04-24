沪综指收跌1.4%至逾三个月新低，不确定性风险加大避险情绪升温

路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报3,129.53点，跌43.62点或1.37%，创近四个半月最大单日跌幅，此前收盘低点为2017年1月20日的3,123.14点；今日上海A股成交1,977亿元人民币，上日1,840亿元。

“刚开始的时候好像还没那么悲观，但突然之间就跌下来了。最近这段时间市场一旦反应过度，就会稀里哗啦的往下砸。”信达证券策略分析师谷永涛称，“今天可能就是大家觉得真是炒无可炒了”。

他并指出，目前影响市场的宏观、外盘，监管等因素，此前市场均有所反应，在国内经济较为稳健的背景下，大盘继续大幅下行的风险不大。不过短期市场热点悉数轮动后，缺乏进一步上攻的动能，不确定性风险加大后，避险情绪升温导致市场反应过度。

瑞银证券中国策略分析师高挺发布研报称，监管层加大对次新股和高送转炒作的惩罚力度，并且限制雄安主题炒作，对游资的获利方式料将产生较大的负面警示效果，降低市场的整体风险偏好。同时银行开始清理委外，部分打新基金可能受限，边际影响市场资金供应。如果金融监管继续升级，市场风险偏好或将继续下降。

中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。

新疆城建(600545.SS)等两市逾60家股票跌停，贵州茅台(600519.SS)收跌0.49%，上证银行股指数收涨0.01%。

沪深300指数.CSI300收报3,431.26点，跌1.02%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,408.2点，跌0.88%，成交16,700手。沪股通和深股通分别净买入0.5亿元和净买入4.17亿元。（完）