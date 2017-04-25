沪综指缩量收升 雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
沪综指.SSEC收报3,134.57点，涨5.04点或0.16%，今日上海A股成交1,740亿元人民币，上日1,977亿元。
“昨天大盘创近期最大单日跌幅，大盘快速下跌以后有个反弹。”国都证券分析师肖世俊称，连续出台的金融监管措施对市场的第一波冲击已经过去，目前来看市场可能有些反应过度。
他并指出，监管政策出台后，机构整改和政策执行效果均需一段时间进行检验，加之市场预期二季度通胀PPI或将筑顶回落，企业盈利存在放缓压力，市场判断基本面难有超预期的因素，将影响大盘的反弹空间。但沪综指已回调至年内低点，继续往下的调整空间有限，短期大盘仍然需要一定时间进行休整。
今日雄安新区概念股大幅反弹，冀东装备(000856.SZ)、廊坊发展(600149.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,440.97点，涨0.28%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,422.6点，涨0.32%，成交13,559手。沪股通和深股通分别净买入8亿元和净买入7.92亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。