沪综指缩量收升 雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理

路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。

沪综指.SSEC收报3,134.57点，涨5.04点或0.16%，今日上海A股成交1,740亿元人民币，上日1,977亿元。

“昨天大盘创近期最大单日跌幅，大盘快速下跌以后有个反弹。”国都证券分析师肖世俊称，连续出台的金融监管措施对市场的第一波冲击已经过去，目前来看市场可能有些反应过度。

他并指出，监管政策出台后，机构整改和政策执行效果均需一段时间进行检验，加之市场预期二季度通胀PPI或将筑顶回落，企业盈利存在放缓压力，市场判断基本面难有超预期的因素，将影响大盘的反弹空间。但沪综指已回调至年内低点，继续往下的调整空间有限，短期大盘仍然需要一定时间进行休整。