沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象

路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。

沪综指.SSEC收报3,140.85点，涨6.28点或0.20%，今日上海A股成交1,969亿元人民币，上日1,740亿元。

“市场有热点切换迹象，此前消费类个股在涨了一段时间后出现冲高回落，说明市场分歧加大，有些获利资金开始出逃，获利兑现后再做一些超跌品种，这个可能是市场变化的主因。”联讯证券分析师陈勇称。

他并指出，今天以雄安新区为代表的题材股及超跌品种继续反弹，而此前涨幅较大的消费类个股则冲高回落，市场有调仓换股迹象。特朗普通过减税刺激经济的举措出现新迹象，可能是大宗商品价格反弹的主因。如大宗商品能持续反弹，周期股反弹力度将更强，指数反弹空间或将更大。

美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率。特朗普希望他的计划能成为美国参众两院的指引路标，该计划将包括一些具体的减税提案，但达不到共和党讨论已久的全面税改的程度。

今日雄安新区概念股继续大幅反弹，保变电气(600550.SS)、金隅股份(601992.SS)涨停报收。午后大连铁矿石一度跳涨3.5%至日内高点每吨513元人民币，上海螺纹钢一度涨2.7%。

沪深300指数.CSI300收报3,445.18点，涨0.12%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,427.8点，涨0.12%，成交14,130手。沪股通和深股通分别净买入4.2亿元和净买入7.26亿元。（完）