沪综指连三日收升 短线抄底资金介入大盘大幅探底回升

路透北京4月27日 - 中国股市沪综指周四收升，连三日上涨。分析师指出，大盘开盘后震荡走低，盘中一度跌破3,100点大关，随后在短线抄底资金的介入下出现技术性反弹，股指先抑后扬大幅回升，成交量有所放大。预计短期大盘将通过震荡整理的方式，在3,100点上方重新构筑震荡箱体。

沪综指.SSEC收报3,152.19点，涨11.34点或0.36%，今日上海A股成交2,355亿元人民币，上日1,969亿元。

“经过前期连续、快速的下跌之后，市场的系统性风险得到了较为充分的释放，做空动能明显下降。从技术上看，KDJ、RSI等技术指标值较低，处于超卖状态，市场具备了反弹的必要条件。”国盛证券分析师刘旻称。

他并指出，周四市场出现触底反弹走势，金融股对护盘起到了重要的作用，而“一带一路”概念股、次新股板块、环保板块和建筑装饰板块成为反弹龙头板块。但当前市场疲弱久已，看空情绪仍然浓厚；市场风险偏好降低，整体难改弱势震荡格局，因为不具备大幅反弹的条件。

上证银行股指数收涨0.44%，浦发银行(600000.SS)收升1.06%，龙净环保(600388.SS)、联泰环保(603797.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,446.72点，涨0.04%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,426.8点，跌0.19%，成交16,466手。沪股通和深股通分别净买入2.31亿元和净买入6.73亿元。（完）