沪综指缩量微收升四连涨 临近五一假期市场交投氛围偏淡

路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。