沪综指缩量微收升四连涨 临近五一假期市场交投氛围偏淡

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。
沪综指.SSEC收报3,154.66点，涨2.47点或0.08%，该指数本周累计下跌0.58%；该指数本月累计下跌2.11%；今日上海A股成交1,830亿元人民币，上日2,355亿元。
“今天市场缩量比较明显，还是跟节前的特殊时点有关。”首创证券分析师邵帅称。
他并指出，今天前期强势股家电和食品板块出现大跌，白酒股回调明显。受大宗商品市场价格上涨影响，钢铁板块领涨；今日上海螺纹钢期货和大连铁矿石期货涨幅均逾4%。
水井坊(600779.SS)跌停报收，洋河股份(002304.SZ)收跌8.65%，雄安新区概念河钢股份(000709.SZ)、冀东装备(000856.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,439.75点，跌0.20%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,420.4点，跌0.23%，成交12,840手。沪股通和深股通分别净买入7.95亿元和净买入9.72亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。