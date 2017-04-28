版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 28日 星期五 15:16 BJT

沪综指缩量微收升四连涨 临近五一假期市场交投氛围偏淡

路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。

沪综指.SSEC收报3,154.66点，涨2.47点或0.08%，该指数本周累计下跌0.58%；该指数本月累计下跌2.11%；今日上海A股成交1,830亿元人民币，上日2,355亿元。

“今天市场缩量比较明显，还是跟节前的特殊时点有关。”首创证券分析师邵帅称。

他并指出，今天前期强势股家电和食品板块出现大跌，白酒股回调明显。受大宗商品市场价格上涨影响，钢铁板块领涨；今日上海螺纹钢期货和大连铁矿石期货涨幅均逾4%。

水井坊(600779.SS)跌停报收，洋河股份(002304.SZ)收跌8.65%，雄安新区概念河钢股份(000709.SZ)、冀东装备(000856.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,439.75点，跌0.20%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,420.4点，跌0.23%，成交12,840手。沪股通和深股通分别净买入7.95亿元和净买入9.72亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐