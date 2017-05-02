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中国财经 | 2017年 5月 2日 星期二 15:13 BJT

沪综指收跌结束四连涨 银行股走势不振对大盘形成拖累

路透北京5月2日 - 中国股市沪综指周二收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘未能延续节前反弹势头低开低走，权重板块银行股走势不振形成拖累，另外消费类股票累积获利盘较大，也需时间进行消化。近期市场缺乏持续性热点，整体交投清淡，料后市仍以震荡调整为主。

沪综指.SSEC收报3,143.71点，跌10.95点或0.35%，今日上海A股成交1,762亿元人民币，上日1,830亿元。

“因为3,100点附近还是有些支撑，所以估计大盘在3,100点上方还会磨一段时间。”新时代证券分析师孙卫党称。

他并指出，近期整个市场低迷，盘中难有持续活跃的热点，“一带一路”和雄安概念板块持续性较差。同时市场担心下半年经济增长速度将放缓，周期类股票将承压，短期场内氛围以观望为主。

近日银行股走势分化严重，中小盘银行股技术面率先走坏，今日大盘银行股出现补跌。这或与近期金融监管加强有一定关系，同时市场担心银行业绩也将受到经济放缓和监管趋严的拖累。不过连续做空后，做空力量已得到部分缓解。

上证银行股指数收跌0.76%，江阴银行(002807.SZ)收跌9.01%，工商银行(601398.SS)收跌1.23%。

沪深300指数.CSI300收报3,426.58点，跌0.38%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,407.4点，跌0.30%，成交10,671手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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