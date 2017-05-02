沪综指收跌结束四连涨 银行股走势不振对大盘形成拖累

沪综指.SSEC收报3,143.71点，跌10.95点或0.35%，今日上海A股成交1,762亿元人民币，上日1,830亿元。

他并指出，近期整个市场低迷，盘中难有持续活跃的热点，“一带一路”和雄安概念板块持续性较差。同时市场担心下半年经济增长速度将放缓，周期类股票将承压，短期场内氛围以观望为主。

近日银行股走势分化严重，中小盘银行股技术面率先走坏，今日大盘银行股出现补跌。这或与近期金融监管加强有一定关系，同时市场担心银行业绩也将受到经济放缓和监管趋严的拖累。不过连续做空后，做空力量已得到部分缓解。