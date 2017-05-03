沪综指收低连二日下跌 雄安新区概念股获利回吐压力加大

沪综指.SSEC收报3,135.35点，跌8.36点或0.27%，今日上海A股成交1,901亿元人民币，上日1,762亿元。

他并指出，今日市场热点相对稀缺，据上市公司年报和一季报情况，业绩不及预期的个股出现大跌，表明市场开始根据业绩来重新调整股价结构，料后期业绩较好的龙头股将有较好表现。同时消费股在前期短暂调整后有超跌反弹迹象，受“一带一路”峰会即将召开的消息提振，部分相关主题类个股近期走势偏强。