沪综指收低连二日下跌 雄安新区概念股获利回吐压力加大

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周三收低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，短期均线系统对指数的压制依然较重，加之盘中热点散乱，难以形成合力，雄安新区概念股获利回吐压力加大拖累大盘，料后市短线仍以震荡筑底为主。
沪综指.SSEC收报3,135.35点，跌8.36点或0.27%，今日上海A股成交1,901亿元人民币，上日1,762亿元。
“从板块来看，市场热点没有形成合力，市场还是一个低位震荡的过程。”联讯证券分析师陈勇称。
他并指出，今日市场热点相对稀缺，据上市公司年报和一季报情况，业绩不及预期的个股出现大跌，表明市场开始根据业绩来重新调整股价结构，料后期业绩较好的龙头股将有较好表现。同时消费股在前期短暂调整后有超跌反弹迹象，受“一带一路”峰会即将召开的消息提振，部分相关主题类个股近期走势偏强。
海信电器(600060.SS)收跌5.31%，渤海股份(000605.SZ)、河北宣工(000923.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,413.13点，跌0.39%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,396.8点，跌0.32%，成交12,320手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。