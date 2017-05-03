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中国财经 | 2017年 5月 3日 星期三 15:10 BJT

沪综指收低连二日下跌 雄安新区概念股获利回吐压力加大

路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周三收低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，短期均线系统对指数的压制依然较重，加之盘中热点散乱，难以形成合力，雄安新区概念股获利回吐压力加大拖累大盘，料后市短线仍以震荡筑底为主。

沪综指.SSEC收报3,135.35点，跌8.36点或0.27%，今日上海A股成交1,901亿元人民币，上日1,762亿元。

“从板块来看，市场热点没有形成合力，市场还是一个低位震荡的过程。”联讯证券分析师陈勇称。

他并指出，今日市场热点相对稀缺，据上市公司年报和一季报情况，业绩不及预期的个股出现大跌，表明市场开始根据业绩来重新调整股价结构，料后期业绩较好的龙头股将有较好表现。同时消费股在前期短暂调整后有超跌反弹迹象，受“一带一路”峰会即将召开的消息提振，部分相关主题类个股近期走势偏强。

海信电器(600060.SS)收跌5.31%，渤海股份(000605.SZ)、河北宣工(000923.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,413.13点，跌0.39%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,396.8点，跌0.32%，成交12,320手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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