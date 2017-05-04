沪综指收跌至三个半月新低 反弹冲高回落周期股领跌

沪综指.SSEC收报3,127.37点，跌7.98点或0.25%，此前收盘低点为2017年1月20日的3,123.14点；今日上海A股成交2,000亿元人民币，上日1,901亿元。

他并指出，市场对经济放缓预期开始增强，上市公司基本面有转弱可能。据最新披露财报分析，上市公司尤其是以创业板为代表中小盘股的业绩增速和盈利能力或已见顶，加之金融监管去杠杆对市场的影响仍在持续中，无风险利率有上行趋势，投资者偏空预期令大盘难有大幅反弹。