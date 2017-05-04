沪综指收跌至三个半月新低 反弹冲高回落周期股领跌

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透北京5月4日 - 中国股市沪综指周四收跌至三个半月新低，连三日下跌。分析师指出，今日大盘低开后一度反弹冲高，但上攻信心不足，午盘再度震荡回落，大盘振幅有所扩大。受部分大宗商品价格大跌拖累，今日有色煤炭等周期股领跌。
沪综指.SSEC收报3,127.37点，跌7.98点或0.25%，此前收盘低点为2017年1月20日的3,123.14点；今日上海A股成交2,000亿元人民币，上日1,901亿元。
“大盘涨不动，短期市场反弹信心不足，即使能够反弹，幅度也不大。”国都证券分析师肖世俊称。
他并指出，市场对经济放缓预期开始增强，上市公司基本面有转弱可能。据最新披露财报分析，上市公司尤其是以创业板为代表中小盘股的业绩增速和盈利能力或已见顶，加之金融监管去杠杆对市场的影响仍在持续中，无风险利率有上行趋势，投资者偏空预期令大盘难有大幅反弹。
他认为，经济放缓预期致大宗商品需求不足，大宗商品价格震荡走低，周期股盈利也已见顶回落，短期周期板块难以找到上涨逻辑。
上证大宗商品股票指数收跌1.22%；五矿资本(600390.SS)收跌7.39%，西山煤电(000983.SZ)收跌5.58%。
沪深300指数.CSI300收报3,404.39点，跌0.26%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,383.4点，跌0.38%，成交13,859手。沪股通和深股通分别净卖出5亿元和净买入16.78亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。