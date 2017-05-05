沪综指连四日收跌并创三个半月新低 监管趋严券商股领跌

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周五连四日收跌，并续创三个半月收盘低点。分析师指出，今日大盘低开低走，3,100点支撑力度不强，午后大盘围绕该整数位弱势震荡整理。“一带一路”概念和雄安概念等前期热点股纷纷回调，而金融监管加强令市场人气更趋谨慎，券商板块成为今日重灾区。
沪综指.SSEC收报3,103.04点，跌24.33点或0.78%，此前收盘低点为2017年1月19日的3,101.3点，本周该指数累计下跌1.64%；今日上海A股成交1,999亿元人民币，上日2,000亿元。
“今天的行情没有什么热点，大家都没有心思看，券商又跌得比较凶。”华西证券首席策略分析师曹雪峰分析称，券商股下跌主要有两方面原因：一是近期监管层的降杠杆、防风险的监管措施，对券商业务造成一定影响，二是券商业绩与股市表现关联度较大，近日A股持续走弱令券商股有回调的动力。
东北证券(000686.SZ)成为券商板块下跌领头羊，收跌7.04%。公司昨晚公告称，因公司下属营业部员工违规行为，东北证券被证监会处以暂停代销金融产品业务六个月的处罚。
国盛证券分析师刘旻表示，从已公布的年报和一季报来看，前期上涨的白马绩优股的业绩低于市场预期，打击了投资者乐观预期。市场缺少新的热点，导致投资者选择以持币观望为主。从技术上看，大盘本周连续以阴十字星的方式进行整理，同时量能持续地量，资金撤离迹象十分明显。
沪深300指数.CSI300收报3,382.55点，跌0.64%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,360.4点，跌0.87%，成交14,100手。沪股通和深股通分别净卖出7.74亿元和净买入5.77亿元。（完）
(发稿 林琦/张晓翀；审校 曾祥进/乔艳红)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透台北6月21日 - 台湾证券交易所官员周三表示，若以去年底追踪MSCI明晟新兴市场指数的资产管理规模估算，中国A股纳入初期将令约150亿台币资金流出台股。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。