沪综指连四日收跌并创三个半月新低 监管趋严券商股领跌

路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周五连四日收跌，并续创三个半月收盘低点。分析师指出，今日大盘低开低走，3,100点支撑力度不强，午后大盘围绕该整数位弱势震荡整理。“一带一路”概念和雄安概念等前期热点股纷纷回调，而金融监管加强令市场人气更趋谨慎，券商板块成为今日重灾区。

沪综指.SSEC收报3,103.04点，跌24.33点或0.78%，此前收盘低点为2017年1月19日的3,101.3点，本周该指数累计下跌1.64%；今日上海A股成交1,999亿元人民币，上日2,000亿元。

“今天的行情没有什么热点，大家都没有心思看，券商又跌得比较凶。”华西证券首席策略分析师曹雪峰分析称，券商股下跌主要有两方面原因：一是近期监管层的降杠杆、防风险的监管措施，对券商业务造成一定影响，二是券商业绩与股市表现关联度较大，近日A股持续走弱令券商股有回调的动力。

东北证券(000686.SZ)成为券商板块下跌领头羊，收跌7.04%。公司昨晚公告称，因公司下属营业部员工违规行为，东北证券被证监会处以暂停代销金融产品业务六个月的处罚。

国盛证券分析师刘旻表示，从已公布的年报和一季报来看，前期上涨的白马绩优股的业绩低于市场预期，打击了投资者乐观预期。市场缺少新的热点，导致投资者选择以持币观望为主。从技术上看，大盘本周连续以阴十字星的方式进行整理，同时量能持续地量，资金撤离迹象十分明显。

沪深300指数.CSI300收报3,382.55点，跌0.64%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,360.4点，跌0.87%，成交14,100手。沪股通和深股通分别净卖出7.74亿元和净买入5.77亿元。（完）