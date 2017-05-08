沪综指连五日收跌至近七个月新低 军工和周期板块领跌

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月8日 - 中国股市沪综指周一收跌至近七个月新低，并为连五日下跌。分析师指出，今日大盘持续调整，场内缺乏热点，整体情绪低迷。大盘在跌破多个技术支撑位后，出现资金加速流出迹象，市场处于持续寻底过程中。而短期经济有见顶迹象，周期股上涨逻辑出现动摇，今日军工和周期板块领跌。
沪综指.SSEC收报3,078.61点，跌24.43点或0.79%，此前收盘低点为2016年10月17日的3,041.17点，今日上海A股成交1,980亿元人民币，上日1,999亿元。
“短期经济持续回升的势头放缓，客观上对强周期的品种形成很大的冲击，因此短线建筑、建材、家电、机械等传统的周期板块都在跌。”首创证券分析师邵帅称。
瑞银证券中国研报指出，目前“国家队”持仓以金融股为主，政府资金的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持。“国家队”表现出一定的逆市操作倾向。“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。在市场极端波动时，“国家队”可以通过对重仓金融股的操作来稳定市场，而银行股较低的波动性也符合其风险偏好。
和3月的亮丽数据相比，中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。分析人士预计，随着价格因素的消退，且4月PMI等先行指标已掉头向下，内外需的实际表现恐怕并没有数据表现得那么好，预计后续外贸进出口增幅会继续收窄。
上证大宗商品股票指数收跌0.63%；上证银行股指数收涨0.14%；泸天化(002342.SZ)等近四十家个股跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,358.81点，跌0.70%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,339.4点，跌0.70%，成交14,202手。沪股通和深股通分别净卖出5.70亿元和净买入8.87亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。