沪综指连五日收跌至近七个月新低 军工和周期板块领跌

路透北京5月8日 - 中国股市沪综指周一收跌至近七个月新低，并为连五日下跌。分析师指出，今日大盘持续调整，场内缺乏热点，整体情绪低迷。大盘在跌破多个技术支撑位后，出现资金加速流出迹象，市场处于持续寻底过程中。而短期经济有见顶迹象，周期股上涨逻辑出现动摇，今日军工和周期板块领跌。

沪综指.SSEC收报3,078.61点，跌24.43点或0.79%，此前收盘低点为2016年10月17日的3,041.17点，今日上海A股成交1,980亿元人民币，上日1,999亿元。

“短期经济持续回升的势头放缓，客观上对强周期的品种形成很大的冲击，因此短线建筑、建材、家电、机械等传统的周期板块都在跌。”首创证券分析师邵帅称。

瑞银证券中国研报指出，目前“国家队”持仓以金融股为主，政府资金的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持。“国家队”表现出一定的逆市操作倾向。“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。在市场极端波动时，“国家队”可以通过对重仓金融股的操作来稳定市场，而银行股较低的波动性也符合其风险偏好。

和3月的亮丽数据相比，中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。分析人士预计，随着价格因素的消退，且4月PMI等先行指标已掉头向下，内外需的实际表现恐怕并没有数据表现得那么好，预计后续外贸进出口增幅会继续收窄。

上证大宗商品股票指数收跌0.63%；上证银行股指数收涨0.14%；泸天化(002342.SZ)等近四十家个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,358.81点，跌0.70%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,339.4点，跌0.70%，成交14,202手。沪股通和深股通分别净卖出5.70亿元和净买入8.87亿元。（完）