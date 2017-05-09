沪综指微收升结束连五日下跌 反弹仍乏力大盘重心续下移

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月9日 - 中国股市沪综指周二微收升，结束连五日下跌。分析师指出，今日大盘惯性低开后，指数在盘中数次试图冲高，但场内跟涨氛围偏淡反弹乏力，市场重心继续下移，尾盘依靠拉升银行股勉强收红，周期板块走势依然疲弱，成交亦明显萎缩，大盘仍在寻底过程中。
沪综指.SSEC收报3,080.53点，涨1.92点或0.06%，今日上海A股成交1,526亿元人民币，较前一交易日萎缩逾两成，上日为1,980亿元，
“整体市场还是走得比较低迷，大盘这一段趋势都是走得比较差。”财富证券分析师李孔逸称。
他表示，此轮市场下跌可能会延续较长时间，金融监管收紧导致市场资金紧张，近日市场热点全线降温。从较短的周期考虑，市场或有反弹机会，但操作意义不大。
军工股在持续下跌后今日再度活跃。四创电子(600990.SS)收升5.21%，中船科技(600072.SS)收升5.45%。上证大宗商品股票指数收跌0.59%。
沪深300指数.CSI300收报3,352.53点，跌0.19%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,342.2点，跌0.20%，成交14,041手。沪股通和深股通分别净买入11.41亿元和净买入11.44亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。