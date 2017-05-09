沪综指微收升结束连五日下跌 反弹仍乏力大盘重心续下移

路透北京5月9日 - 中国股市沪综指周二微收升，结束连五日下跌。分析师指出，今日大盘惯性低开后，指数在盘中数次试图冲高，但场内跟涨氛围偏淡反弹乏力，市场重心继续下移，尾盘依靠拉升银行股勉强收红，周期板块走势依然疲弱，成交亦明显萎缩，大盘仍在寻底过程中。

沪综指.SSEC收报3,080.53点，涨1.92点或0.06%，今日上海A股成交1,526亿元人民币，较前一交易日萎缩逾两成，上日为1,980亿元，

“整体市场还是走得比较低迷，大盘这一段趋势都是走得比较差。”财富证券分析师李孔逸称。

他表示，此轮市场下跌可能会延续较长时间，金融监管收紧导致市场资金紧张，近日市场热点全线降温。从较短的周期考虑，市场或有反弹机会，但操作意义不大。

军工股在持续下跌后今日再度活跃。四创电子(600990.SS)收升5.21%，中船科技(600072.SS)收升5.45%。上证大宗商品股票指数收跌0.59%。

沪深300指数.CSI300收报3,352.53点，跌0.19%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,342.2点，跌0.20%，成交14,041手。沪股通和深股通分别净买入11.41亿元和净买入11.44亿元。（完）