沪综指收创近七个月新低 金融板块再度护盘但难阻颓势

路透北京5月10日 - 中国股市沪综指周三收创近七个月新低。分析师指出，在昨日小幅反弹后，今日大盘再返跌途，虽然金融板块再度出现护盘走势，但提振有限；数据显示中国经济整体仍保持平稳，当前市况或由市场预期过度悲观导致，随着投资者心理恐慌情绪减退，市场将逐渐筑底。

沪综指.SSEC收报3,052.79点，跌27.74点或0.90%，此前收盘低点为2016年10月17日的3,041.17点；今日上海A股成交1,815亿元人民币，上日为1,526亿元。

“市场经过前期的急跌，现在有筑底的迹象，只是人气还没有恢复过来，所以会表现出来比较反复，在低位震荡筑底。”联讯证券分析师陈勇称。

他表示，从经济数据看，PMI和进出口数据虽增速略有下滑，但仍属回归正常的过程。去年四季度以来，经济复苏势头强劲，监管层在此时机加强防风险的监管，属于逆周期调控。而针对股市的去杠杆过程，早在2015年开始，目前监管措施对权益类产品影响有限。

受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CPI整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。

今日沪深两市有逾20只股票跌停，而上证银行股指数收涨0.14%。

沪深300指数.CSI300收报3,337.70点，跌0.44%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,323.8点，跌0.57%，成交13,822手。沪股通和深股通分别净买入11.49亿元和净买入11.34亿元。（完）