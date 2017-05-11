沪综指逆转收升脱离七个月低点 央行将进行MLF操作激活人气

路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。

沪综指.SSEC收报3,061.50点，上涨8.72点或0.29%，盘中最低跌至3,016.53点，今日上海A股成交1,974亿元人民币，上日为1,815亿元。

他表示，现在较严的监管政策，对非银金融机构的资金挤出效应，和对市场的情绪影响仍需消化。不过以金融股以代表的估值相对较低的板块走势稳健，料大盘指数向下空间不大。目前部分中小盘股业绩下滑较快，估值水平较高仍有下调空间。