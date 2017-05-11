沪综指逆转收升脱离七个月低点 央行将进行MLF操作激活人气

新闻稿：MSCI自明年6月起将中国A股纳入MSCI指数 计划分两步实施
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。
路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。
沪综指.SSEC收报3,061.50点，上涨8.72点或0.29%，盘中最低跌至3,016.53点，今日上海A股成交1,974亿元人民币，上日为1,815亿元。
“除金融板块外，其他板块本身估值还是不便宜，资金杀估值比较高的个股还是杀得比较猛。”国都证券分析师肖世俊称。
他表示，现在较严的监管政策，对非银金融机构的资金挤出效应，和对市场的情绪影响仍需消化。不过以金融股以代表的估值相对较低的板块走势稳健，料大盘指数向下空间不大。目前部分中小盘股业绩下滑较快，估值水平较高仍有下调空间。
业内人士周四透露，中国央行今日就MLF（中期借贷便利）向金融机构进行询量，明日将进行操作。该消息对市场资金面预期有所改善，引发部分资金开始抄底介入。
今日上证银行股指数收涨0.83%，张家港行(002839.SZ)收升3.4%；湘潭电化(002125.SZ)等逾20家个股则跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,356.65点，涨0.57%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,341.4点，涨0.21%，成交15,477手。沪股通和深股通分别净买入14.06亿元和净买入9.61亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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