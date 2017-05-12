沪综指连二日收升 金融板块强势上涨助大盘反弹走高

路透北京5月12日 - 中国股市沪综指周五连二日收升。分析师指出，今日大盘以震荡反弹为主，沪综指低开后在保险、银行板块的轮流推动下逐波上行，午后市场人气有所活跃，但中小盘表现明显弱于权重股，后市大盘仍以3,100点之下震荡整理为主。

沪综指.SSEC收报3,083.51点，涨22.01点或0.72%，该指数全周累计下跌0.63%，今日上海A股成交1,750亿元人民币，上日为1,974亿元。

“经过前期持续下跌之后，主要技术指标均处于超卖状态，技术上市场有进行修复的需要。”国盛证券分析师刘旻称，“一带一路”高峰论坛的召开将对中国未来的发展产生重要影响。从市场角度看，将给市场带来重要的炒作题材，对恢复市场人气有积极促进作用。

他表示，周五金融板块出现强势上涨，主要是因为其估值一直处于相对较低位置，安全性较高。另外，金融板块今年以来涨幅有限，相对于建材等周期性板块存在明显的滞涨，存在一定的补涨需求。同时，市场对券商等金融细分板块今年业绩预期存在过度悲观倾向，从年报和一季报来看，这种过度悲观倾向需得到纠正。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日在北京召开至15日。

今日上证银行股指数收涨2.74%，交通银行(601328.SS)收涨2.19%。中国平安(601318.SS)收涨2.97%。

沪深300指数.CSI300收报3,385.38点，涨0.86%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,367.2点，涨0.80%，成交14,561手。沪股通和深股通分别净卖出3.87亿元和净买入6.76亿元。（完）