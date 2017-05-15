沪综指连三日收升 经济数据符合预期信息安全等股领涨

路透北京5月15日 - 中国股市沪综指周一连三日收升。分析师指出，今日公布的经济数据符合市场预期，目前金融监管进程暂时趋缓，对市场将是较好的喘息机会，大盘继续反弹走势。而受勒索病毒爆发影响，信息安全板块表现突出，同时消费和金融板块近期逐渐走稳转强，对指数有一定支撑，午后受消息刺激，北京本地地产股异军突起。

沪综指.SSEC收报3,090.23点，涨6.72点或0.22%，今日上海A股成交1,582亿元人民币，上日为1,750亿元。

“现阶段可能是市场风险偏好回升的反弹窗口，市场还是震荡反弹的情况，只是明显的量能跟不上，说明反弹不可能一蹴而就，可能在这个位置还会有反复。”联讯证券分析师陈勇称。

他表示，今日公布经济数据符合市场预期，房地产投资好于市场预期，显示房地产行业在密集调控下对经济拖累不如市场预期的快，经济走势有可能出现平稳的调整。目前金融监管应会和维持经济稳定结合起来进行并寻找到平衡点，因此去杠杆进程暂时趋缓，对市场将是较好的喘息机会。

随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。

美国及欧洲官员急寻对策，欲揪出周末期间在全球四处破坏的勒索病毒蠕虫的幕后黑手；病毒导致汽车工厂、医院、商店及学校工作均受干扰中断，微软则将之归咎于各国政府未披露更多软件漏洞。北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开。东城区、西城区作为核心区，将成为"政治中心"的核心承载区。

蓝盾股份(300297.SZ)、数字认证(300579.SZ)、京能置业(600791.SS)、大龙地产(600159.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,399.19点，涨0.41%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,386.6点，涨0.65%，成交12,135手。沪股通和深股通分别净卖出8.81亿元和净买入8.76亿元。（完）