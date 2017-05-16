沪综指连四日收升 市场情绪改善大盘持续反弹走势

路透北京5月16日 - 中国股市沪综指周二连四日收升。分析师指出，今日早盘股指低位震荡，随后逐波上扬，除银行板块外，个股普涨。近期央行加大了短期资金投放力度，流动性压力有所缓解，同时随着经济数据的陆续公布，投资者对经济层面的担忧有所减缓，市场情绪有所改善，大盘持续反弹走势。

沪综指.SSEC收报3,112.96点，涨22.73点或0.74%，今日上海A股成交1,931亿元人民币，上日为1,582亿元。

“从流动性缓解和经济数据改善这两个角度来看，可能市场的情绪有一定的改善，目前展开了对年线的修复和争夺。”首创证券分析师邵帅称。

他表示，技术上目前指数已经步入10日均线和年线的交叉阻力区，市场仍需量能的有效配合突破此关键阻力关口，今天早盘市场走势显示该区域的压力依然较大。而近期银行股连续上涨，积累了较多的获利盘，短线或步入调整。

今日两市逾60家个股涨停。上证银行股指数则收跌0.55%，无锡银行(600908.SS)收跌6.4%，工商银行(601398.SS)收跌1.96%。

沪深300指数.CSI300收报3,428.65点，涨0.87%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,431.0点，涨1.29%，成交14,494手。沪股通和深股通分别净买入16.53亿元和净买入15.09亿元。（完）