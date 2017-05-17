沪综指小幅收跌结束四连涨 短期震荡整理有利后续行情

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，结束连四日涨势。分析师指出，沪指在20日均线下方窄幅震荡，金融股领跌，中小盘股亦冲高回落；而雄安新区和粤港澳大湾区概念继续受到资金追捧，石油板块则受油改利好影响成为新热点。短期市场震荡整理有利于后续行情的展开。
沪综指.SSEC收报3,104.44点，跌8.52点或0.27%；今日上海A股成交1,944亿元人民币，上日为1,931亿元。
“今日市场出现震荡整理，从技术上看主要是周二反弹上涨幅度较大，市场需要进行整理消化。” 国盛证券分析师刘旻称。
他指出，虽然昨日反弹出现放量，但成交总体仍属较低水平；由于下跌给投资者造成的看空心理仍未完全被扭转，市场人气完全恢复仍需要一个过程。周二反弹属于大跌后的技术性普涨，经过情绪宣泄后，大盘进入板块分化整理，有利后续继续上涨。
今日银行和保险等金融股领跌，上证180金融指数收跌0.82%，无锡银行(600908.SS)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,409.97点，跌0.54%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,411点，跌0.19%，成交10,711手。沪股通和深股通分别净买入6亿元和净买入9.54亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。