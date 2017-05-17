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中国财经 | 2017年 5月 17日 星期三 15:18 BJT

沪综指小幅收跌结束四连涨 短期震荡整理有利后续行情

路透北京5月17日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，结束连四日涨势。分析师指出，沪指在20日均线下方窄幅震荡，金融股领跌，中小盘股亦冲高回落；而雄安新区和粤港澳大湾区概念继续受到资金追捧，石油板块则受油改利好影响成为新热点。短期市场震荡整理有利于后续行情的展开。

沪综指.SSEC收报3,104.44点，跌8.52点或0.27%；今日上海A股成交1,944亿元人民币，上日为1,931亿元。

“今日市场出现震荡整理，从技术上看主要是周二反弹上涨幅度较大，市场需要进行整理消化。” 国盛证券分析师刘旻称。

他指出，虽然昨日反弹出现放量，但成交总体仍属较低水平；由于下跌给投资者造成的看空心理仍未完全被扭转，市场人气完全恢复仍需要一个过程。周二反弹属于大跌后的技术性普涨，经过情绪宣泄后，大盘进入板块分化整理，有利后续继续上涨。

今日银行和保险等金融股领跌，上证180金融指数收跌0.82%，无锡银行(600908.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,409.97点，跌0.54%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,411点，跌0.19%，成交10,711手。沪股通和深股通分别净买入6亿元和净买入9.54亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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