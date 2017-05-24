沪综指缩量先抑后扬微收升 穆迪调降中国评级冲击市场

路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。

沪综指.SSEC收报3,064.08点，涨2.13点或0.07%，盘中最低跌至3,022.30点；今日上海A股成交1,525亿元人民币，较上日1,949亿元萎缩逾二成。

“大盘上周反弹受制于20日均线后再度单边回落，显示市场整体下跌趋势并没有扭转。”首创证券分析师邵帅称。

他并称，临近端午小长假，而季节性因素使资金面有再度趋紧的迹象，市场短线压力增加。另外目前虽然大盘指数跌幅相对有限，但个股跌幅普遍较大，对整体市场情绪和人气都有很大的影响。

评级机构穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

创业板指数P收涨1.03%，两市仍有近20家个股收报跌停。

沪深300指数.CSI300近收平，报3,424.17点；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,402.0点，涨0.14%，成交16,750手。沪股通和深股通分别净买入3.51亿元和净买入8.45亿元。（完）