沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅 金融地产股领涨

路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。

沪综指.SSEC收报3,107.83点，涨43.75点或1.43%，此前最大单日涨幅为2017年4月5日的1.48%，今日上海A股成交2,017亿元人民币，较上日1,525亿元增逾三成。

“券商、银行、保险等大股票把指数带起来了。”新时代证券分析师孙卫党称，“昨天指数下跌了一下，这些蓝筹股昨天盘中也是消化了一次获利盘，今天拉起来的话就更有力。”

他并称，目前市场对价值投资的理念逐渐得到认同，但有投资价值的绩优股所占上市公司数量偏少，抱团取暖和劣币驱逐良币效应，令资金逐步向绩优股聚集，致上述公司股价逐级走高。

他认为，后市大盘仍将向上，但如短期涨幅过快，股指向上的速率和节奏将会一波三折。

上证金融地产行业指数收涨3.6%，浦发银行(600000.SS)收报涨停，中国平安(601318.SS)收涨5.72%，万科A(000002.SZ)收涨6.83%。

沪深300指数.CSI300报3,485.66点,涨1.8%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,486.0点，涨2.54%，成交19,227手。沪股通和深股通分别净买入10.75亿元和净买入6亿元。（完）