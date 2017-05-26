沪综指缩量连三日收升 端午小长假在即观望氛围浓厚

路透北京5月26日 - 中国股市沪综指周五缩量连三日收升。分析师指出，今日市场震荡整理为主，以消化昨日大涨，雄安新区、次新股和核能核电概念板块涨幅居前；临近端午节小长假，投资者观望氛围浓厚。而大盘在昨日突破年线后，今日年线位置（目前在3,100点附近）亦成为较强支撑。

沪综指.SSEC收报3,110.06点，微涨2.23点或0.07%；本周该指数累计上涨0.63%。今日上海A股成交1,712亿元人民币，上日为2,017亿元。

“前期的下跌使投资者观望气氛较为浓厚，周五是端午小长假前最后一个交易日，一些投资者选择持币过节也加大了整理需求。”国盛证券分析师刘旻称。

他指出，周四以金融股为代表的蓝筹权重股集体发力推动大盘上涨，虽然对提振市场人气有积极作用，但量能配合不充足，不足以支撑大盘继续大幅上涨。整体来看，蓝筹股仍然是市场风口，中小盘股仍然较为疲弱，这种市场风格在短期内难以发生根本性转换。

中国核建(601611.SS)收升4.72%，中广核技(000881.SZ)亦收涨5.47%。

因端午节假期，中国股市下周一和周二休市，5月31日（下周三）起开市。

沪深300指数.CSI300报3,480.43点，跌0.15%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,480.6点，涨0.04%，成交13,469手。沪股通和深股通分别净卖出3亿元和净买入3.44亿元。（完）