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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 31日 星期二 15:33 BJT

沪综指创近三个月最大单日涨幅 券商及保险股领涨

中国股市沪综指周二收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘强劲反弹，券商、保险股等非银金融类股票领涨，午后沪综指平盘调整，而以创业板为代表的中小盘股发力接过领涨大旗，今日沪综指已填补5月9日下跌缺口，但盘中热点切换较快，后续行情持续性尚有待观察。上证A股今日成交2,356亿元人民币，创近一个半月新高，上日为1,154亿元。路透

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