沪综指收升至逾三周新高 减持利好刺激大盘冲高但压力仍重

路透北京5月31日 - 中国股市沪综指周三收升至逾三周新高，并为连四日上涨。分析师指出，受减持新规政策利好刺激，今日市场高开后一度上冲，但受量能不足和技术面阻力影响，上攻动能不足，周期性品种走势偏弱，亦对大盘走强形成制约，短期仍面临较大上档压力。

沪综指.SSEC收报3,117.18点，涨7.12点或0.23%，盘中最高升至3,143.28点；此前收盘高点为2017年5月4日的3,127.37点；本月则累计下跌1.19%，为连续三个月收跌。今日上海A股成交1,777亿元人民币，上日为1,712亿元。

“在减持新规的利好推动下，今天大盘有一定的高开，但是在3,150点附近压力还是比较大。”首创证券分析师邵帅称，短期成交量难以有效放大，场内资金活跃度不高。

他指出，监管层减持新规令投资者对未来产业资本减持带来的担忧有明显缓解，从中期来看，新规在一定程度上改善了市场供需格局，市场对资金面的预期有一定改善。

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

邵帅指出，进入二季度后，经济增速有回落压力，上市公司业绩或将出现拐点，令业绩预期改善的市场驱动力正在发生变化，对大盘大幅上攻形成制约，尽管近期政策层面有所改善，但场内仍难以形成大幅做多的热情。

他并称，5月份PMI分项数据表明工业品价格驱动力在减弱，对期货市场形成最直接的影响，并传导至股市中的煤炭、钢铁等品种。

中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。

上证金融地产行业指数收涨0.39%，龙宇燃油(603003.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300报3,492.88点，涨0.36%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,482.0点，涨0.19%，成交14,231手。沪股通和深股通分别净卖出13.3亿元和净卖出3.2亿元。（完）