沪综指缩量微收升 新区概念股和次新股板块整体反弹

路透北京6月2日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，沪综指全天大部分时间在3,100点整数关口上下运行，创业板在盘中创出两年多以来新低后，午后市场在抄底资金介入下出现一波上涨，新区概念股亦现反弹。但由于市场整体人气低迷，跟风盘非常稀疏，量能明显萎缩。

沪综指.SSEC收报3,105.54点，涨2.92点或0.09%，该指数全周累计下跌0.15%；今日上海A股成交1,543亿元人民币，上日为1,806亿元。

“目前市场处于低位区，大量个股股价已创出历史新低，大盘继续大幅下跌的空间不大。”国盛证券分析师刘旻称。

他指出，大盘此前连续下跌对投资者信心和市场人气造成较大影响，令市场看空气氛浓厚。同时多方力量接连受挫，存量资金不得不集中在少量权重板块进行防御，而增量资金由于对中期行情存在明显分歧而采取了观望态度，这使得市场缺乏上涨动力。

他认为，目前市场以存量资金博弈为主，增量资金多抱持观望态度。当市场出现利好消息刺激时，不但未能增加市场乐观预期，反而引发抛售。但大盘仍处于低位区域，部分蓝筹股和成长股的价值逐步显现，预计增量资金将缓慢入市。

今日雄安新区概念、粤港澳大湾区概念和次新股板块出现较大反弹，两市近50家个股收报涨停；创业板指数P收涨1.01%。

沪深300指数.CSI300报3,486.51点，跌0.32%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,480.8点，跌0.22%，成交13,699手。沪股通和深股通分别净买入7.04亿元和净买入10.26亿元。（完）