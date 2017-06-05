沪综指缩量收跌 金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低

路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，今日大盘开市后在金融、石化等权重股走弱拖累下迅速走低，而中小盘股因政策利好刺激热度有所恢复。市场整体则交投低迷，成交量持续萎缩，目前存量资金主导行情下，板块间跷跷板效应仍明显。

沪综指.SSEC收报3,091.66点，跌13.88点或0.45%，今日上海A股成交额创四个月新低至1,433亿元人民币，此前成交额低点为2017年2月3日的1,078亿元，上日成交额为1,543亿元。

“银行、券商、石化板块在之前市场弱势时涨幅较大，累积的获利盘有回吐压力，拖累了今日主板指数回落。”首创证券分析师邵帅称。

他指出，周末公布新股IPO审核数量减少，市场担忧有所缓解。另外中小盘股此前跌幅较大，本身有超跌反弹要求，在政策面利好的配合下，今日中小市值股票活跃度有所恢复，客观上使得资金对权重板块的炒作热情降温。

中国证监会上周五发布公告称，按照法定程序核准了四家企业的首发申请，筹资总额不超过15亿元人民币。值得注意的是，与此前IPO批文动辄每周10家的频率相比，本周不管核发数量还是筹资额均明显放缓。

今天上证银行股指数收跌1.55%，建设银行(601939.SS)收跌3.15%、农业银行(601288.SS)收跌3.08%，创业板指数P收涨0.88%。

沪深300指数.CSI300报3,468.75点，跌0.51%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,456.6点，跌0.81%，成交12,122手。沪股通和深股通分别净买入8.71亿元和净买入10.17亿元。（完）