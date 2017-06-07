沪综指收升1.2%创逾一个月新高 市场预期好转个股普涨

路透北京6月7日 - 中国股市沪综指周三收升1.2%，创逾一个月新高。分析师指出，今日大盘早市迅速走高，随后全日维持高位盘整，个股普涨，成交放大。目前市场预期虽有好转，但此前沪综指在3,150点附近反复震荡积累部分套牢盘，或面临一定技术压力。

沪综指.SSEC收报3,140.32点，涨38.19点或1.23%，此前收盘高点为5月2日的3,143.71点；今日上海A股成交额为1,941亿元人民币，较上日1,277亿元增逾五成。

“近两日市场开始转强，主要的诱因还是政策面的变化带来市场预期的变化。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他表示，现在行情只是修复性的反弹行情，指数反弹的力度可能不会太强，料目前位置附近可能会有反复。

他并认为，本周IPO发行速度放缓，部分并购重组项目获批，显示监管层政策有趋暖的迹象。加之央行近日对市场投放资金，打消了投资者对年中流动性紧张的顾虑，此前压制市场的因素有减轻迹象，投资者情绪面开始修复之前偏悲观的预期。

两市海欧股份(603269.SS)、莱茵体育(000558.SZ)等近70只股票涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,533.87点，涨1.17%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,533点，涨1.65%，成交15,078手。沪股通和深股通分别净买入5.74亿元和净买入18.08亿元。（完）