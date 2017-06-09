沪综指续收升至一个半月新高 上海本地股板块涨幅居前

路透北京6月9日 - 中国股市沪综指周五续收升至一个半月新高，连四日上涨。分析师指出，今日公布经济数据符合预期，随着政策协调性增强，市场情绪有所提升，上海板块表现强势涨幅居前。分析师表示，大盘经过连涨之后，需要以震荡整理方式消化上档卖压。

沪综指.SSEC收报3,158.40点，涨8.07点或0.26%，该指数全周累计上涨1.7%；此前收盘高点为4月21日的3,173.15点；今日上海A股成交额为1,814亿元人民币，上日为1,788亿元。

“大盘短期各顶技术指标处于高位，需要进行震荡整理，通过以时间换取空间的方式，为未来的进一步上涨打下基础。”国盛证券分析师刘旻说。

他认为，大盘近期成交量始终保持在4,000-5,000亿元左右的水平，无法进一步放大，使得市场缺乏短线继续大幅上涨的动力。沪综指已进入前期成交密集区，在成交量无法有效放大的情况下，大盘面对多重技术压力选择震荡整理是明智之举。

他并指出，随着国企改革不断步伐推进，近期该板块再度成为市场热点。上海板块由于聚集了大量优质地方国企改革资源，且普遍以中小盘股居多，适合短线资金操作，使得其最易得到市场短线游资的关注。因此上海板块近期有望继续活跃。

中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

锦江投资(600650.SS)、上海三毛(600689.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,576.17点，涨0.43%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,578.6点，涨0.64%，成交13,058手。沪股通和深股通分别净买入9.03亿元和净买入5.64亿元。（完）