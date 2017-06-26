沪综指放量收创逾两个月新高 万科等房地产股领涨

路透北京6月26日 - 中国股市沪综指周一放量收创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘开盘后一路上扬，个股普涨，上证50指数再创阶段新高，房地产股在万科(000002.SZ)的带领下领涨大盘；短期市场对流动性担忧缓解，风险偏好提升，料后市大盘有望继续震荡上扬。

沪综指.SSEC收报3,185.44点，升27.57点或0.87%，此前收盘高点为4月18日的3,196.71点；今日上海A股成交额为2,002亿元人民币，上日为1,754亿元。

“今日市场延续了蓝筹股引领，热点向二三线蓝筹股扩散的局面。在万科的带领下，房地产板块领涨大盘。”首创证券分析师邵帅称。

他并表示，此前市场对年中流动性趋紧的判断较为谨慎，但央行短期投放资金令市场压力暂时得以缓解；同时上周大盘回调至年线（3,120点）附近得到支撑，令短期市场底部得到进一步确认。房地产板块目前估值水平合理，短线有补涨需要。

今日上证50指数收涨0.6%，上证地产类指数收升1.74%。地产股龙头--万科A连续第二日涨停报收；沪深两市第一高价股贵州茅台(600519.SS)收升2.53%报484.68元，盘中并创上市来新高至485元。

沪深300指数.CSI300收报3,668.09点，升1.25%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,647.2点，升1.82%，成交15,596手。沪股通和深股通分别净卖出2.47亿元和净买入4.76亿元。（完）