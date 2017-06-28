沪综指收跌 蓝筹股走势和缓短期大盘将维持盘整格局

路透北京6月28日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，此前消费类股持续上涨后缺乏继续上攻动力进入调整，蓝筹板块整体走势和缓。而煤炭有色等周期股走势重新活跃，市场热点出现转化，料短期大盘将维持盘整格局。

沪综指.SSEC收报3,173.20点，跌18.00点或0.56%，今日上海A股成交额为1,620亿元人民币，上日为1,674亿元。

“今天大盘在关前蓄势，沪指打到3,200点这个位置有休整的必要。”联讯证券分析师陈勇称。

他并表示，今天煤炭、有色、钢铁等周期股的上涨对指数的贡献较大，而之前大涨的金融、消费类个股多数出现回调。经过连续上涨，市场对消费股的看法出现分歧，在这种情况下短期消费股难以形成合力上攻。

他并称，本周央行连续暂停逆回购，显示月末央行对流动性略有回收，月底资金面波动可能会对市场形成扰动，不过市场整体做多氛围仍在。

今日上证银行股指数收涨0.36%，万科A(000002.SZ)收跌2.11%，招商银行(600036.SS)收跌2.3%，贵州茅台(600519.SS)收跌1.82%。

沪深300指数.CSI300收报3,646.17点，跌0.78%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,627.0点，跌0.54%，成交13,648手。沪股通和深股通分别净卖出7.16亿元和净买入4.05亿元。（完）