沪综指连三日收升创两个半月新高 钢铁股领涨

路透上海7月3日 - 中国股市沪综指周一连三日收升，创两个半月新高。分析师指出，今日以上证50为代表的部分金融、消费类蓝筹股近期连续上涨后出现小幅调整，但钢铁板块走势强劲，且部分中小板和创业板个股亦反弹走高，助大盘持稳。总体看后市方向仍不明，股指料续维持窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报3,195.91点，涨3.48点或0.11%；此前收盘高点为4月18日的3,196.71点。今日上海A股成交额为1,565亿元人民币，上日为1,430亿元。

“蓝筹股一调整，大盘就没有方向。虽然中小创有点蠢蠢欲动，但能不能切换过来，还说不准，所以大家都等着先看看。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

上证50指数收跌0.65%，青岛海尔(600690.SS)收跌3.26%，新华保险(601336.SS)收跌2.24%；马钢股份(600808.SS)和八一钢铁(600581.SS)则均收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,650.85点，跌0.43%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,625.8点，跌0.59%，成交13,307手。沪股通和深股通分别净买入1.79亿元和净买入3.22亿元。（完）