沪综指续收创逾两个半月新高 市场信心明显恢复大盘料续上行

路透北京7月7日 - 中国股市沪综指周五收升，续创逾两个半月新高。分析师指出，今日估值早盘低开低走，盘中一度跌破3,200点并下探至10日均线（3,194点）附近，临近午盘权重股上涨推动大盘回升。当前市场赚钱效应增加，在技术上完成对突破3,200点有效性的确认后，大盘继续震荡上行概率较大。

沪综指.SSEC收报3,217.96点，涨5.52点或0.17%，该指数本周累计上涨0.80%，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,017亿元人民币，上日为2,020亿元。

“周五的震荡从技术上看是对股指突破3,200点大关有效性的再次确认。”国盛证券分析师刘旻表示，随着大盘冲破3,200点，投资者信心较前期有明显恢复，目前市场成交量开始摆脱前期持续地量的尴尬状态。

他认为，经过此前持续性调整，不少题材股估值回到历史低位区，具备了中长期投资价值。另外前期行业整合取得成效，部分品种价格上涨，使市场对其中报业绩回升充满期待。

他并指出，多方原因造成近期以锂电池、石墨烯、稀土永磁、小金属为代表的题材股板块表现活跃，并成为近期持续性热点，这使得市场盈利机会增大，吸引了一些资金参与炒作。今日建材、小金属、军工、轻工、石墨烯、稀土永磁和次新股再次表现活跃。

五矿稀土(000831.SZ)、白银有色(601212.SS)、方大碳素(600516.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,655.93点，跌0.11%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,627.2点，跌0.24%，成交12,237手。沪股通和深股通分别净卖出1.28亿元和净买入4.82亿元。（完）