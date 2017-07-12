沪综指连三日收跌 调整压力加大金融权重股冲高回落

路透北京7月12日 - 中国股市沪综指周三连三日收跌。分析师指出，今天金融股和地产股走势一度强劲，但午盘后逐步回落，带动大盘盘中急挫，创业板和题材类股则先抑后扬，助大盘缩减跌幅。沪综指再度跌破3,200点说明上档压力仍重，短期调整概率较大，但上市公司中报业绩将偏乐观，或对大盘形成支撑，料调整幅度不会太大。

沪综指.SSEC收报3,197.54点，跌5.5点或0.17%，盘中最低跌至3,177.93点，今日上海A股成交额为2,016亿元人民币，上日为2,052亿元。

“市场调整的势头比较强，出现这种情况，还是因为市场反弹到3,200点以后，资金有些跟不上。”联讯证券分析师陈勇指出。

他认为，上周末监管层批准9只新股发行，市场认为新股发行速度依然较快，对高估值的小盘股相对利空，因此创业板本周连续调整。而受周期股和权重股带动走强的沪综指，近期未见大规模新增资金入场，表明投资者市场参与度仍然不强。

中国证监会此前公告称，核准新一批九家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过65亿元人民币。本周证监会下发IPO企业批文数量有所增加。

创业板指数P收升0.16%，上证50指数收跌0.21%，顺网科技(300113.SZ)、朗科智能(300543.SZ)跌停报收，新华保险(601336.SS)收跌2.16%。

沪深300指数.CSI300收报3,658.82点，跌0.33%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,638.8点，跌0.91%，成交16,139手。沪股通和深股通分别净买入6.05亿元和净买入10.79亿元。（完）