沪综指小幅收升至三个月新高 金融板块护盘市场观望氛围加重

路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周五小幅收升至三个月新高。分析师指出，今日大盘低开后全天维持低位震荡，金融板块继续担当护盘重任，并推动尾盘指数翻红，但成交量明显萎缩。短期股指在高位横盘整理，做多动能已经开始衰减。近日将有全国金融工作会议召开和半年经济数据公布，市场观望氛围有所加重。

沪综指.SSEC收报3,222.42点，涨4.26点或0.13%，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；该指数全周累计上涨0.14%；今日上海A股成交额为1,742亿元人民币，上日为2,106亿元。

“短期大家会有个预期，总觉得市场会维稳，最近这一段时间市场已经有反应了，感觉要砸下去又拉回来。”财富证券分析师李孔逸指出。

他认为，目前大盘已处于反弹高位，现在市场每一波的反弹幅度越来越小，大盘在前期突破3,200点整数关口后，未能继续上攻突破，走势反而显得十分谨慎，显示投资者做多信心不足。

中国全国金融工作会议将于近日召开，讨论加强金融监管协调工作。从今年上半年金融监管文件出台数量之多、频率之高不难发现，防控金融风险和监管协调的“望闻问切”早已在路上，而这或许能让推迟的金融工作会议“更接地气儿”。

今日银行股领涨，华夏银行(600015.SS)收升4.19%。创业板指数P收跌1.87%，深市跌停个股近20家。

沪深300指数.CSI300收报3,703.09点，涨0.44%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,698.8点，涨0.71%，成交12,753手。沪股通和深股通分别净卖出0.85亿元和净买入2.67亿元。（完）