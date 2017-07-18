沪综指先抑后扬微收升 中小市值个股超跌反弹

路透上海7月18日 - 中国股市沪综指周二先抑后扬微收升。分析师指出，在昨日中小盘股崩跌后，市场恐慌情绪有所缓解，部分中小盘股今日出现超跌反弹，激励市场人气，提振沪综指由跌转升。

沪综指.SSEC收报3,187.57点，涨11.11点或0.35%，周一沪综指创下七个月最大单日跌幅；今日上海A股成交额为1,962亿元人民币，较上日的2,743亿元减近三成。

“昨天盘中跌得比较狠，主要是市场情绪受到打击。今天部分中小市值个股抢先反弹，恐慌心态有所好转。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

创业板指数P收升0.667%，周一该指数跌5.11%。其中任子行(300311.SZ)、腾邦国际(300178.SZ) 等个股午后封住涨停，直至收市。

他说，总体来看，创业板估值仍不算便宜。在部分创业板龙头股的业绩高增长预期落空后，创业板的估值继续下降仍是大概率事件，这对大盘短期走势也是一个拖累。

沪深300指数.CSI300收报3,667.18点，涨0.10%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,650点，跌0.26%，成交14,786手。沪股通和深股通分别净买入11.3亿元和净买入9.7亿元。（完）