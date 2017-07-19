沪综指收升1.4%至逾三个月新高 钢铁等周期股及券商股领涨

路透上海7月19日 - 中国股市沪综指周三收升1.4%至逾三个月新高。分析师指出，昨日创业板等中小市值股企稳反弹，令市场人气回升，今日以业绩提升为主线，钢铁、有色、煤炭等周期股及券商股涨幅居前，令大盘重拾升势。

沪综指.SSEC收报3,230.98点，涨43.41点或1.36%，创近两个月最大单日涨幅，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；今日上海A股成交额为2,694亿元人民币，较上日的1,962亿元增近四成。

“今日是以业绩为看点，类似煤炭、有色、钢铁和水泥等类股票，上半年业绩大多预告回升，成为今日最亮眼的板块。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

不过他说，目前场内仍呈现结构性分化，着力点比较窄，虽然资源股和券商股占股指的权重较大，有助于拉升大盘，但目前而言，大盘还未脱离震荡格局。

上证180资源指数收升3.22%。受售价上涨因素的影响，钢铁、煤炭等周期类上市公司的业绩普遍出现“报喜”的态势。豫光金铅(600531.SS)、云煤能源(600792.SS)均收报涨停。

而近期陆续公布月度数据的券商股，上半年业绩亦大多向好，昨晚刊登业绩快报的东方证券(600958.SS)预计上半年净利增36.76%，成为今日券商板块的领头羊，收于涨停位15.7元。

沪深300指数.CSI300收报3,729.75点，涨1.71%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,729.4点，涨2.16%，成交14,792手。沪股通和深股通分别净买入7.5亿元和净买入11.1亿元。（完）