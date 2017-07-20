沪综指收升续创逾三个月新高 地产股领涨大盘

路透北京7月20日 - 中国股市沪综指周四收升续创逾三个月新高。分析师指出，今日大盘继续冲高，以中小盘股为代表的创业板超跌反弹动力偏强，而近期强势板块因短线获利回吐压力加大，处于休整状态，当前市场领涨品种主要为金融、周期股和业绩较好的消费股，料后市股指在此类板块的带动下仍将保持强势。

沪综指.SSEC收报3,244.86点，涨13.88点或0.43%，此前收盘高点为4月14日的3,246.07点；今日上海A股成交额为2,456亿元人民币，上日为2,694亿元。

“目前市场表现主要还是受业绩的影响，还是周期股和地产股走势比较强。”联讯证券分析师陈勇表示。

他说，今日创业板指数一度表现居前，整体呈现冲高回落走势，近期创业板公司中报业绩增速和市场预期有较大的落差，尤其是创业板前10大公司市值大部分出现了业绩下滑影响，因此创业板指数弱势较为明显，目前主要为超跌反弹行情，将来或将呈现震荡筑底走势。

今日地产股集体上攻，地产类指数收涨1.08%；卧龙地产(600173.SS)涨停报收、合肥城建(002208.SZ)收涨4.71%。

沪深300指数.CSI300收报3,747.88点，涨0.49%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,747.2点，涨0.84%，成交1,0047手。沪股通和深股通分别净买入1.90亿元和净卖出3.96亿元。（完）