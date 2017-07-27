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沪综指续微收升 板块走势分化明显中小盘股现整体反弹
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2017年7月27日 / 早上7点26分 / 1 天前

沪综指续微收升 板块走势分化明显中小盘股现整体反弹

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京7月27日 - 中国股市沪综指周四继续微收升。分析师指出，今日盘中板块走势分化仍然明显，以创业板为代表的中小盘股出现整体大幅上扬，而煤炭、有色等资源股表现疲弱，跌幅居前；目前沪综指临近3,250-3,300点重要阻力区，短期尚需反复震荡消化上方压力。

沪综指.SSEC收报3,249.78点，涨2.11点或0.06%；今日上海A股成交额为2,423亿元人民币，上日为2,283亿元。

“创业板盘中的快速拉升，主要是计算机、传媒、通信等行业类股大幅的反弹，特点上属于市场资金阶段性配置风格的转变。”首创证券分析师邵帅指出。

他说，此前较长一段时间超跌的TMT(科技、媒体及通信)板块今日领涨，说明市场资金开始重新重视场内超跌品种的价值洼地，此类品种的反弹对市场人气和信心的维持起到积极的作用。

他并表示，前期大盘蓝筹股连续上涨后，其获利盘有所增加，今日煤炭有色等资源股和金融蓝筹股出现领跌，但市场整体运行逻辑没有变化，后市仍有表现机会。

今日创业板指数P收升3.6%，万达信息(300168.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)均收报涨停；而恒源煤电(600971.SS)收跌8.38%，洛阳钼业(603993.SS)收挫6.78%。

沪深300指数.CSI300收报3,712.19点，涨0.18%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,690.6点，涨0.28%，成交13,168手。沪股通和深股通分别净买入15.14亿元和净买入13.26亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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