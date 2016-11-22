沪综指连两日收创10个半月新高 周期股仍有续升空间

路透北京11月22日 - 中国股市沪综指周二连两日收创10个半月新高。分析师指出，受大宗商品价格大幅反弹提振，今日大盘在周期股带领下高开高走；后市大宗商品价格料维持震荡或缓升态势，周期股板块仍有一定上升空间。

沪综指.SSEC收报3,248.35点，涨30.20点或0.94%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交2,921亿元人民币，上日为2,629亿元。

“前一阵子大宗商品涨得比较猛，监管层明显加大监管力度，价格有个回调，今天又杀了一个回马枪。”国都证券分析师肖世俊说。

他指出，目前市场对明年大宗商品价格普遍预期较乐观，在劣势产能退出市场，需求稳定的情况下，黑色系大宗商品价格仍具备上涨空间，但暴涨可能性不大，价格料有所反复。因此周期型上市公司业绩回升将持续一两个季度，股价仍将有小幅上升空间。

他并称，明年美国经济政策和美元走势也将对大宗商品产生较大影响，加之中国通胀预期有所抬头，大宗商品价格大概率将维持高位。此前机构明显对传统周期型板块配置较少，目前刚开始关注或增配此类股票，因此上涨的态势将未结束。

今日上证大宗商品股票指数收涨1.52%，上证能源行业指数收升2.46%，冀中能源(000937.SZ)收涨6.05%。

中国商品期货市场今日大涨，主力合约方面，大连铁矿石收升近6%至涨停价位，焦炭亦升近9%至涨停，焦煤上扬逾8%，上海螺纹钢期货涨6%至涨停价位。

沪深300指数.CSI300收报3,468.36点，涨0.79%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,450.8点，涨1.22%，成交9,954手。130亿元额度的沪股通净买入13.8亿元。（完）