沪综指连两日收创10个半月新高 周期股仍有续升空间

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月22日 - 中国股市沪综指周二连两日收创10个半月新高。分析师指出，受大宗商品价格大幅反弹提振，今日大盘在周期股带领下高开高走；后市大宗商品价格料维持震荡或缓升态势，周期股板块仍有一定上升空间。
沪综指.SSEC收报3,248.35点，涨30.20点或0.94%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交2,921亿元人民币，上日为2,629亿元。
“前一阵子大宗商品涨得比较猛，监管层明显加大监管力度，价格有个回调，今天又杀了一个回马枪。”国都证券分析师肖世俊说。
他指出，目前市场对明年大宗商品价格普遍预期较乐观，在劣势产能退出市场，需求稳定的情况下，黑色系大宗商品价格仍具备上涨空间，但暴涨可能性不大，价格料有所反复。因此周期型上市公司业绩回升将持续一两个季度，股价仍将有小幅上升空间。
他并称，明年美国经济政策和美元走势也将对大宗商品产生较大影响，加之中国通胀预期有所抬头，大宗商品价格大概率将维持高位。此前机构明显对传统周期型板块配置较少，目前刚开始关注或增配此类股票，因此上涨的态势将未结束。
今日上证大宗商品股票指数收涨1.52%，上证能源行业指数收升2.46%，冀中能源(000937.SZ)收涨6.05%。
中国商品期货市场今日大涨，主力合约方面，大连铁矿石收升近6%至涨停价位，焦炭亦升近9%至涨停，焦煤上扬逾8%，上海螺纹钢期货涨6%至涨停价位。
沪深300指数.CSI300收报3,468.36点，涨0.79%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,450.8点，涨1.22%，成交9,954手。130亿元额度的沪股通净买入13.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。