沪综指缩量小幅收跌 利空因素逐渐消化大盘走势趋稳

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月6日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持窄幅波动，成交量明显萎缩。短期市场逐渐消化利空因素后，大盘走势趋稳，但市场人气不会立即反转，料后市将以震荡蓄势为主。
沪综指.SSEC收报3,199.65点，跌5.06点或0.16%，今日上海A股成交1,770亿元人民币，较上一交易日大减两成半，上日为2,384亿元。
“经历了周一的各种利空因素冲击之后，今天大盘我看基本上趋稳了。”开源证券分析师田渭东说。
他指出，近两日权重股回调带动指数下跌，但个股上涨家数有所增加中小盘股表现逐渐活跃。下周美联储议息会议，市场普遍预期将加息，因此大盘已提前消化加息因素。
今日中国央行在资金市场上再次净回笼资金1,200亿，同时国债期货市场也一度出现大幅调整。但田渭东认为，社保资金在内的大量资金仍有入市需求，短期市场资金面依然宽松。
业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼1,200亿元，为近一个月以来单日回收资金高点。
邦宝益智(603398.SS)、圆通速递(600233.SS)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,459.15点，跌0.30%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,448.4点，跌0.36%，成交9,722手。深港通北向额度净买入19.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。