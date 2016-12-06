沪综指缩量小幅收跌 利空因素逐渐消化大盘走势趋稳

路透北京12月6日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持窄幅波动，成交量明显萎缩。短期市场逐渐消化利空因素后，大盘走势趋稳，但市场人气不会立即反转，料后市将以震荡蓄势为主。

沪综指.SSEC收报3,199.65点，跌5.06点或0.16%，今日上海A股成交1,770亿元人民币，较上一交易日大减两成半，上日为2,384亿元。

“经历了周一的各种利空因素冲击之后，今天大盘我看基本上趋稳了。”开源证券分析师田渭东说。

他指出，近两日权重股回调带动指数下跌，但个股上涨家数有所增加中小盘股表现逐渐活跃。下周美联储议息会议，市场普遍预期将加息，因此大盘已提前消化加息因素。

今日中国央行在资金市场上再次净回笼资金1,200亿，同时国债期货市场也一度出现大幅调整。但田渭东认为，社保资金在内的大量资金仍有入市需求，短期市场资金面依然宽松。

业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼1,200亿元，为近一个月以来单日回收资金高点。

邦宝益智(603398.SS)、圆通速递(600233.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,459.15点，跌0.30%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,448.4点，跌0.36%，成交9,722手。深港通北向额度净买入19.4亿元。（完）