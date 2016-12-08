沪综指小幅收跌 市场观望气氛仍浓盘中热点分化明显

路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师指出，今日大盘震荡整理，银行股等金融板块走势坚挺，对指数起到护盘作用。但场内观望气氛仍浓，盘中热点分化明显，资金持续流入食品饮料等防御性板块和低估值二线蓝筹股，大盘短期内料仍偏弱势震荡。

沪综指.SSEC收报3,215.37点，跌6.87点或0.21%，今日上海A股成交1,976亿元人民币，上日为1,893亿元。

“大盘就是缩量震荡，现在还是整体比较弱，弱势震荡。”新时代证券分析师孙卫党说。

方正证券研报指出，接近年底，投资者对于稳健类品种的配置需求增加，白酒行业业绩确定，估值经过调整后具备安全边际。同时贵州茅台(600519.SS)等龙头公司价格稳步上涨对于行业有带动作用。

另外，目前银行在全市场所有行业中估值最低，有一定的安全边际，且银行股业绩已下调，存在超预期的可能。债转股政策出台对于投资银行能力强的股份制银行影响偏正面，后续还有全国金融工作会议等政策催化剂。

分析师指出，中国未来出口复苏能否持续尚待观察；而11月进口大增得益于国内需求回暖以及价格因素等影响，令大宗商品及资源类产品进口数量明显增加，整体回暖态势有望持续。

中国海关总署周四公布，以美元计价11月出口同比增长0.1%，为今年3月以来最高；进口同比增长6.7%，为2014年9月以来最高。11月贸易顺差为446.1亿美元。

贵州茅台今日盘中创出本轮行情新高，收报337.71元，涨3.13%。创业板指数P收跌0.95%，王子新材(002735.SZ)收跌7.38%。

沪深300指数.CSI300收报3,470.14点，跌0.16%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,458.6点，跌0.02%，成交8,869手。深港通北向额度净买入17.08亿元。（完）