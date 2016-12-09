版本:
中国
中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 15:27 BJT

沪综指收盘小涨 经济数据改善提振银行等蓝筹股

路透上海12月9日 - 中国股市沪综指周五收盘小涨。分析师指出，今日公布的物价数据显示经济改善迹象，银行股及大盘蓝筹股走势较为坚挺，不过成长股板块走势偏软，使得大盘还是未能摆脱近期的震荡整理格局。

沪综指.SSEC收报3,232.883点，涨17.517点或0.54%，本周累计下跌0.34%；今日上海A股成交2,262亿元人民币，上日为1,976亿元。

“工行成立债转股子公司以及经济数据好转，是今天银行股上涨的催化剂。”东北证券策略分析师沈正阳指出，蓝筹股上涨的同时，不少创业板公司却大幅调整，存量资金腾挪的迹象较为明显，短期内大盘还是继续震荡。

中国周五公布的11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

上证银行股指数收升1.64%；交通银行(601328.SS)收升4.24%；创业板指数P收跌0.7%。

沪深300指数.CSI300收报3,493.7点，涨0.68%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,479点，涨0.54%，成交10,953手。沪股通和深股通分别净卖出2.2亿和净买入4.2亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐