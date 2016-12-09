沪综指收盘小涨 经济数据改善提振银行等蓝筹股

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月9日 - 中国股市沪综指周五收盘小涨。分析师指出，今日公布的物价数据显示经济改善迹象，银行股及大盘蓝筹股走势较为坚挺，不过成长股板块走势偏软，使得大盘还是未能摆脱近期的震荡整理格局。
沪综指.SSEC收报3,232.883点，涨17.517点或0.54%，本周累计下跌0.34%；今日上海A股成交2,262亿元人民币，上日为1,976亿元。
“工行成立债转股子公司以及经济数据好转，是今天银行股上涨的催化剂。”东北证券策略分析师沈正阳指出，蓝筹股上涨的同时，不少创业板公司却大幅调整，存量资金腾挪的迹象较为明显，短期内大盘还是继续震荡。
中国周五公布的11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。
上证银行股指数收升1.64%；交通银行(601328.SS)收升4.24%；创业板指数P收跌0.7%。
沪深300指数.CSI300收报3,493.7点，涨0.68%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,479点，涨0.54%，成交10,953手。沪股通和深股通分别净卖出2.2亿和净买入4.2亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。