沪综指收挫2.5%创半年最大跌幅 激进险资被查施压举牌概念股

路透上海12月12日 - 中国股市沪综指周一放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。

沪综指.SSEC收报3,152.97点，大跌79.91点或2.47%，创逾一个月收盘新低；此前最大单日跌幅则为6月13日的3.21%。今日上海A股成交2,939亿元人民币，较上日的2,262亿元放大约三成。

“上周末政治局会议提出明年要继续推进供给侧改革，我感觉资本市场将承担重要任务，股市扩容压力还是较大。”银河证券分析师任承德说。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展。

任承德还表示，险资整顿和P2P整顿，都将对股市资金面造成一定程度的影响，近期估值偏高的股票“挤泡沫”的动作已开始，今天跌在前面的很多是市盈率高企的小盘股。他认为，大盘短期内震荡盘整的格局仍未被打破，只是运行区间下移而己。

中国保监会上周五称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停恒大人寿委托股票投资业务，并责令其整改。而前海人寿在保监会检查组入驻并暂停万能险后，周五表示不再增持格力电器(000651.SZ)，并会择机退出。

险资举牌概念股收市大跌，格力电器跌6.11%；万科(000002.SZ)跌6.25%；创业板指数R收跌5.5%。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在其周报中指出，保监会相关监管可能聚焦在保险产品开发管理和保险资金运用的合规性等方面，而非针对保险公司合规合法的股权投资，更不是对保险资金的投资方向作出具体的规定。在保费收入持续增长而利率水平长期维持在低位的背景下，保险资金仍将面临资产配置的压力。

受本周美联储会议有可能决定升息的影响，香港股市周一下跌，亦对A股有所拖累。香港恒生指数.HSI周一午后下跌约1.4%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周几乎肯定会升息，并提出新的经济预测，从而开启特朗普时代。本周会议将令人首次有机会了解，美国大选是否已经重塑了美联储的经济成长与通胀展望。

沪深300指数.CSI300收报3,409.18点，跌2.42%；沪深300指数期货主力12月合约收盘报3,390.4点，跌2.50%，成交12,652手。沪股通和深股通分别净卖出1.17亿元和净买入12.26亿元。（完）