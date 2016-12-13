沪综指缩量微收升 经济数据改善稳定情绪令杀跌动能减弱

路透北京12月13日 - 中国股市沪综指周二微收升。分析师指出，今日大盘低开后缩量窄幅震荡，早盘股指下探至60日均线处获支撑后反弹走高；最新公布经济数据保持平稳并温和改善，有助稳定市场情绪。短线股指重回3,100点附近的重要支撑位，料后市多空双方将在此平台区域展开争夺。

沪综指.SSEC收报3,155.04点，涨2.07点或0.07%；今日上海A股成交2,029亿元人民币，上日为2,939亿元。

“经过昨天大幅调整之后，加上今天的低开，大盘已经回补了3,150点的缺口，从量能的萎缩来看，市场杀跌的动力也有所减弱。”首创证券分析师邵帅说。

他并称，今天公布的经济数据整体保持平稳并温和改善的趋势，对稳定市场情绪和制约指数下跌在基本面上起到了支撑作用；同时消费数据大幅反弹，相对应的汽车和食品饮料板块在盘中出现一定程度的活跃。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

邵帅指出，本轮大宗商品上涨，PPI和CPI回升，推动市场内资源、能源、农产品相关品种上涨的逻辑依然存在，后期若大盘指数能趋于平稳，钢铁、石油石化、农林牧渔、食品饮料等价格上涨驱动板块仍将继续受益。

他并认为，目前量能不支持权重板块集体活跃。昨日银行股起到护盘作用，但短期银行板块获利盘并未得到充分消化，在其他板块企稳时，银行板块出现调整属于正常的板块轮动节奏。

沪深300指数.CSI300收报3,405.04点，跌0.12%；沪深300指数期货主力12月合约收盘报3,391.0点，跌0.14%，成交11,052手。沪股通和深股通分别净买入4.93亿元和净买入12.51亿元。（完）