沪综指收创逾一个月新低 短期料维持盘整难有趋势性行情

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，今日大盘低位震荡，但60日均线亦有支撑；今晚美联储会议或将加息，人民币贬值压力仍较大，加之年关临近资金面持续紧张，金融监管力度加大，料短期沪指将在目前点位附近盘整，难有趋势性行情。
沪综指.SSEC收报3,140.53点，跌14.51点或0.46%；此前收盘低点为11月9日的3,128.37点。今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日为2,029亿元。
“周一暴跌后，这两天大盘就在底部盘整，短期要反弹应该也比较困难，毕竟一些利空要再消化消化。”国都证券分析师肖世俊说。
他并称，近两日市场热点围绕通胀题材展开。近期油价上涨，炼化企业盈利预期得以改善，带动石油石化板块走强；同时受涨价预期带动，商贸零售、食品饮料和上游资源品板块也将受益。
中国保监会主席项俊波周二表示，保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者，将严格控制险资对外投资节奏和重点。
亚洲股市周三谨慎上升，美元稍事休整，因投资者认为美联储(FED)几乎肯定会实施今年来首次升息，但对美联储2017年政策路径则不那么确定。投资者警惕美联储可能暗示升息步伐加快。
沪深300指数.CSI300收报3,378.95点，跌0.77%；沪深300指数期货主力12月合约收盘报3,371.6点，跌0.82%，成交10,019手。沪股通和深股通分别净买入1.26亿元和净买入8.74亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。