沪综指收创逾一个月新低 短期料维持盘整难有趋势性行情

路透北京12月14日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，今日大盘低位震荡，但60日均线亦有支撑；今晚美联储会议或将加息，人民币贬值压力仍较大，加之年关临近资金面持续紧张，金融监管力度加大，料短期沪指将在目前点位附近盘整，难有趋势性行情。

沪综指.SSEC收报3,140.53点，跌14.51点或0.46%；此前收盘低点为11月9日的3,128.37点。今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日为2,029亿元。

“周一暴跌后，这两天大盘就在底部盘整，短期要反弹应该也比较困难，毕竟一些利空要再消化消化。”国都证券分析师肖世俊说。

他并称，近两日市场热点围绕通胀题材展开。近期油价上涨，炼化企业盈利预期得以改善，带动石油石化板块走强；同时受涨价预期带动，商贸零售、食品饮料和上游资源品板块也将受益。

中国保监会主席项俊波周二表示，保险资金一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者，将严格控制险资对外投资节奏和重点。

亚洲股市周三谨慎上升，美元稍事休整，因投资者认为美联储(FED)几乎肯定会实施今年来首次升息，但对美联储2017年政策路径则不那么确定。投资者警惕美联储可能暗示升息步伐加快。

沪深300指数.CSI300收报3,378.95点，跌0.77%；沪深300指数期货主力12月合约收盘报3,371.6点，跌0.82%，成交10,019手。沪股通和深股通分别净买入1.26亿元和净买入8.74亿元。（完）