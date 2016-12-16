沪综指缩量微收升周跌幅近八个月来最大 下周料弱势盘整

路透北京12月16日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升，结束连两日跌势，周跌幅则为近八个月来最大。分析师指出，今日大消费板块和成长类板块涨幅居前，前期强势的钢铁、煤炭、有色等周期性个股和银行、券商等金融板块则延续调整行情；下周大盘料以弱势盘整走势为主。

沪综指.SSEC收报3,122.98点，涨5.30点或0.17%；该指数全周累计下跌3.40%，此前最大单周跌幅为4月22日当周的3.86%。今日上海A股成交1,895亿元人民币，上日为2,126亿元。

“从目前成交量持续保持在地量水平来看，我们认为下周市场仍将以震荡整理为主，大盘有望在3,100点附近构筑新的整理平台。”国盛证券分析师刘旻说。

他指出，沪综指和创业板指数的部分技术指标短期多处于低位，处超卖状态，中小盘股有利用市场技术修复进行反弹的动力；但目前市场成交量较低，表明投资者仍有分歧，不足以支持中小盘股进行大幅反弹。

他进一步称，目前大涨品种主要是受到少数游资追捧的个股，难以形成板块带动效应，无法有效凝聚市场人气。这使得中小盘股的反弹相对较弱，市场整体性走强尚需时日。但市场风格将逐步发生变化，在大盘震荡整理同时，中小盘股有望迎来弱反弹。

他并表示，美联储加息靴子落地使市场担忧消失；管理层持续对险资野蛮举牌进行监管，将遏制前期权重股被疯炒的现象，有利于市场热点的转换。而本周召开的中央经济工作会议和中央一号文件的预期将给市场带来利好消息。

中国保监会副主席陈文辉日前表示，保监会近期将出台相关措施限制个别保险机构激进投资问题，明确重大股票投资新增部分资金应使用自有资金，且对于重大股票投资行为，须向保监会备案。

沪深300指数.CSI300收报3,346.03点，涨0.17%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,313.6点，涨0.40%，成交9,490手。沪股通和深股通分别净买入3.58亿元和净买入9.33亿元。（完）